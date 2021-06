டெல்டா பிளஸ்.. பீதியே வேண்டாம்.. வழக்கமான சிகிச்சையிலேயே குணமடைகிறார்கள்- அமைச்சர் மா.சு பேட்டி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: டெல்டா பிளஸ் கொரோனா வைரஸ் அதிகப்படியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தவில்லை என்று தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அமைச்சர் சுப்பிரமணியன்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது:

'ரியல் மகாராஜா'.. பஞ்சாப் டூ துபாய்.. ஏர் இந்தியா விமானத்தில் ஒற்றை பயணியாக பறந்த பஞ்சாப் தொழிலதிபர்

English summary

Tamil Nadu health minister MA. Subramanian says people should not worry about delta plus coronavirus variant, as the same treatment which was given to the coronavirus patients is giving for delta plus variant patients as well, they are getting cure, he added.