சுழன்றடிக்கும் சூறாவளி.. 5 நாள் கடல் பக்கம் போகாதீங்க! மீனவர்களுக்கு வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வங்கக்கடலில் நாளை குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக இருக்கும் நிலையில் சூறாவளிக் காற்று வீசுவதால் 5 நாட்கள் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்து உள்ளது.

நாளை டிசம்பர் 5-ம் தேதி தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் இது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடையக்கூடும் என்றும், அது மேலும் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து டிசம்பர் 8-ம் தேதி வடதமிழகம் - புதுவை மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளின் அருகில் நிலவக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்து இருக்கிறது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has warned fishermen not to go fishing for 5 days due to cyclonic winds as a low pressure area is expected to form in the Bay of Bengal tomorrow.