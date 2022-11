நான் தமிழ் குடும்பமில்ல.. தமிழை திணிப்பது தவறு.. அதில் 3 முறை “பெயில்” - பாஜக பெண் நிர்வாகி சர்ச்சை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தமிழ் திணிக்கப்படுவது பற்றி யாரும் பேசவில்லை என்றும், தமிழை பிடிக்கவில்லை என்றால் அதை கற்க வேண்டியது கட்டாயம் இல்லை எனவும் தமிழ்நாடு பாஜக விளையாட்டுப்பிரிவு செயலாளர் அலிசா அப்துல்லா பேசியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பிரபல கார் மற்றும் பைக் பந்தைய வீராங்கனையான அலிஷா அப்துல்லா கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை முன்னிலையில் பாஜகவில் இணைந்தார். அப்போது 'தமிழ்நாடு பாஜக குடும்பத்தில் இணைவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.

எனக்கு அண்ணாமலையும் அமர்பிரசாத் ரெட்டியும் அளித்த மரியாதை மற்றும் அங்கீகாரம் காரணமாகவே நான் பாஜகவில் இணைந்து இருக்கிறேன். பெண்களின் முன்னேற்றத்துக்காக என்னால் இயன்றதை செய்வேன்.' என்று அவர் உறுதியளித்தார்.

குஜராத் பாஜக கோட்டையா? வாய்ப்பே இல்லை.. 7 தொகுதிகளில் ஒருமுறை கூட வெற்றி பெறாத ‛‛தாமரை’’.. ஏன்?

English summary

BJP state sports secretary Alisha Abdullah said that dont impose tamil in Tamilnadu. She said That she was not from Tamil family and failed thrise in Tamil subject.