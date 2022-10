"க்ளீன் போல்டு".. கண்ணை உறுத்தும் "திமுக".. ஒரே மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே.. பாஜகவை மிஞ்சும் அதிமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எம்பி தேர்தலுடன், சட்டசபை தேர்தலும் சேர்ந்து வரப்போவதாக அதிமுகவில் குரல்கள் ஓங்கி ஒலிக்க தொடங்கிவிட்டன.. என்ன காரணம்? இது சாத்தியமா?

மத்திய அரசாங்கமே எல்லா மாநிலங்களையும் கட்டி ஆள முடியாது என்பதால்தான் பல மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டன.. தாய்மொழி மட்டுமே அவர்களை ஒருங்கிணைக்கும் என்பதால்தான் அவை மொழிவழியாக பிரிக்கப்பட்டன.. ஆனால், அந்த மாநிலங்களுக்கென்று அதிகாரங்கள் எதுவும் வேண்டாமா?

"மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி" என்ற கோர்க்கை பல காலமாகவே கேட்கப்பட்டு வருகிறது.. இருந்தாலும் எந்த கட்சி மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்தாலும் அதை மட்டும், எந்த காலத்திலும் காதிலேயே போட்டுக் கொள்வதில்லை.. மாறாக, அதிகாரங்களை மட்டும் தாங்கள் எடுத்து கொள்வதில் முனைப்பு காட்டிவருகிறது..

ஆபரேஷன் ஃபெயிலியர்.. “அந்த 3 பேரை தாண்டி தொட முடியலையே”.. ஆர்பி அப்செட்.. பின்வாங்கிய எடப்பாடி!

English summary

Double Pressure: Can BJP do it and Assembly elections are likely to be held in tamil nadu during the MP elections