சேலத்தில் குழந்தைகளை ஆற்றில் வீசி தம்பதி தற்கொலை.. அத்தனை கொடிய நோயா டைப் 1 நீரிழிவு? பரூக் விளக்கம்

சென்னை: சேலத்தில் பிறவியிலேயே டைப் 1 நீரிழிவு நோயால் பாதித்த குழந்தைகளை ஆற்றில் வீசி கொன்றுவிட்டு தம்பதி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவத்தை அடுத்து அந்த நோய் குறித்து டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா விளக்கியுள்ளார். இந்த நோய் வந்தாலும் மற்றவர்களை போல் இயல்பாக இருக்கலாம் என்கிறார்.

இதுகுறித்து டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா தனது சமூகவலைதள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது: பிறவியிலேயே டைப் ஒன்று நீரிழிவு குறைபாட்டுடன் பிறந்த தனது இரண்டு குழந்தைகளை ஆற்றில் வீசி கொலை செய்து விட்டு மனைவியுடன் தானும் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் தந்தை.

இந்த நாள் இப்படிப்பட்ட செய்தியைத் தாங்கி வருவது மனதை ரணம் செய்கிறது. குழந்தைகளை ஆற்றில் வீசிக் கொல்லவும் தாங்கள் தற்கொலை செய்து தங்களின் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளவும் இந்த குடும்பத்திற்கான காரணமாக டைப் ஒன்று நீரிழிவு அமைந்துவிட்டதே என எண்ணும் போது இன்னுமின்னும் விழிப்புணர்வை அதிகமாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்பது புரிகிறது.

Sivagangai Government hospital Dr Farook Abdulla expresses his saddness about a couple murders their children and commits suicide fortype 1 diabetes. Farook says anyone can survive even for this type diabetes.