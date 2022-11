ஒற்றை தலைவலி, வலிப்பு நோயா? கட்டுப்படுத்துவது எப்படி? என்ன உணவு எடுக்கலாம்?.. டாக்டர் பரூக் டிப்ஸ்!

Chennai

சென்னை: மைக்ரேன் எனும் ஒற்றை தலைவலி, வலிப்பு நோயை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது , எதனால் ஏற்படுகிறது என்பது குறித்து சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையின் மருத்துவர் டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா விவரித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது: வலிப்பு நோய் என்பது மூளை அதிகமாகத் தூண்டப்படுவதால் (ஓவர் எக்சைட் ஆவதால்) உண்டாவதாகும். பொதுவாக நமது மூளையை சாந்தப்படுத்தவும் தூண்டவுமான ரசாயனங்கள் தேவையான அளவில் சுரந்து சம நிலையை எட்ட உதவும்.

சில நேரங்களில் நாம் டல்லாக இருப்பதற்கு காபா எனும் காமா அமினோ பூட்யரிக் அமிலமும் ஓவர் எக்சைட்டடாக இருப்பதற்கு க்ளூடாமேட்டும் மாறி மாறி தங்களின் வேளையைச் செய்கின்றன. இதில் நமது மூளையில் காபாவின் அளவுகள் குறையும் போதும் க்ளூடாமேட் அளவுகள் கூடும் போதும் மூளை மேலதிமாகத் தூண்டப்படுகிறது.

Sivagangai Government hospital Doctor Farook Abdulla explains how to control Migraine headache and Epilepsy- Fits? What are the diet to be followed for these diseases?