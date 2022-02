இதெல்லாம் அதிசயம் ஆனால், உண்மை! சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் ஸ்டாலின்.. கி.வீரமணி புகழாரம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நீட் விலக்கு மசோதாவை மீண்டும் நிறைவேற்றிய தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 'சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர்' என்று திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி பாராட்டியுள்ளார். எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஓமியோபதி உட்பட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 'நீட்' என்னும் நுழைவு தேர்வை ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 'நீட்' தேர்வுக்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வின் தாக்கம் குறித்த பாதிப்புகளை ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஏ.கே. ராஜன் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழு தங்களது ஆய்வு அறிக்கையை முதல்வரிடம் சமர்பித்தது. இதில் தமிழக மாணவர்கள் நீட் தேர்வை விரும்பவில்லை என்பது தெரியவந்தது.

English summary

Dravidar kazhagam leader K Veeramani has hailed Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin as a 'historical hero for social justice' who re-passed the NEET exemption bill. The NEET exemption bill was passed again in the Tamil Nadu Assembly yesterday