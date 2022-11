"திராவிடம் ஒரு இனமே இல்லை" ஆங்கிலேயர்கள் சொன்னது தவறு.. மீண்டும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பரபரப்பு பேச்சு!

Chennai

சென்னை: இந்தியாவில் இருந்து ஆங்கிலேயர்கள் சென்ற பின்னரும் திராவிட இனம் என்று பின்பற்றி வருவது தவறு என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக ஆட்சி செய்யாத மாநிலங்களில் ஆளுநர் - மாநில அரசு இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. அண்மைக் காலமாக கேரளா, பஞ்சாப், மேற்கு வங்கம், டெல்லி, புதுச்சேரி, தெலங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஆளுநருக்கு எதிராக அந்தந்த மாநில அரசு கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றன.

இதேபோல் தமிழ்நாட்டில் திமுக vs ஆளுநர் ஆர்என் ரவி இடையிலான மோதல் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் சனாதனம், திராவிடம், திருக்குறள், திருவள்ளுவர், கலாச்சாரம், தமிழ், பண்பாடு உள்ளிட்டவை பற்றி சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை பேசி வருகிறார்.

இது தான் உங்க திராவிட மாடலா? இன்னும் என்னவெல்லாம் காத்திருக்கிறதோ? தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் பாய்ச்சல்!

Governor RN Ravi has said that it is wrong to follow the Dravidian race even after the British left India