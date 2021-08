அதிகரிக்கும் கொரோனா.. உடனே களமிறங்கிய அரசு.. அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் உத்தரவு.. தடுப்பு பணிகள் விறுவிறு

Chennai

சென்னை: இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் கொரோனா மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் தினமும் 20,000-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பாதிப்பு என கொரோனா தொடர்ந்து உச்சத்தில் இருக்கிறது. இதேபோல் ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலங்களிலும் தொற்று அதிகரித்து வருகிறது.

இந்த பட்டியலில் நமது தமிழகமும் விதிவிலக்கல்ல. தமிழ்நாட்டிலும் கடந்த 3 நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது.தமிழ்நாட்டில் கடந்த வியாழக்கிழமை 1,859 பேருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது.

நேற்று முன்தினம் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை 1,947 பாதிப்புகள் பதிவாகி தொற்று அதிகரித்துள்ளது. நேற்று 1,986 பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டு மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Due to the increase in corona in Tamil Nadu, the Government of Tamil Nadu is taking various preventive measures in advance