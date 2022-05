விமான நிலையத்தில் கூடிய பஞ்சாயத்து! இபிஎஸ்-ஐ தட்டிக் கொடுத்த மோடி! ஓபிஎஸ் உடன் தனியே நடத்திய ஆலோசனை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைப்பதற்காக சென்னை வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விமான நிலையத்தில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்களான ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் சில நிமிடங்கள் தனித்தனியே சந்தித்து பேசியதாகவும் அப்போது தமிழக அரசியல் தொடர்பாக பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து விட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசு முறைப் பயணமாக நேற்று சென்னை வந்தார். அவருக்கு தமிழக அரசு சார்பிலும், பாஜக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் சார்பிலும் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

பின்னர் சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் மத்திய, மாநில அரசுத் துறைகளின் சார்பில் ரூ.31,400 கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி முடிவுற்ற திட்டங்களை மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அர்ப்பணித்தார்.

இலங்கைக்கு ரூ.123 கோடி மதிப்பில் உதவிய தமிழ்நாடு அரசு... உரையில் குறிப்பிடாமல் தவிர்த்த பிரதமர் மோடி

English summary

It has been reported that AIADMK co-ordinators O. Panneerselvam and Edappadi Palanichamy met Prime Minister Narendra Modi at the airport for a few minutes to discuss various issues related to Tamil Nadu politics.