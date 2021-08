ஒரே ஆண்டில் 100 கோடி வருவாய் ... எஸ்பி வேலுமணிக்கு நெருக்கமான நிறுவனங்களின் அசுர வளர்ச்சி..

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு நெருக்கமான நிறுவனங்களின் "மின்னல் வேக வளர்ச்சி" குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதில் Aalam Gold and Diamonds Pvt Ltd என்ற நிறுவனம் தொடங்கிய முதல் ஆண்டிலேயே ரூ.100 கோடிக்கு அதிகமாக வருமானம் ஈட்டியது தெரியவந்துள்ளது.

திமுக எம்பி ஆர்எஸ் பாரதி கொடுத்த ஊழல் புகாரில் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி உள்பட 17 பேர் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்துள்ளனர்.

இந்த 17 பேரில் நிறுவனங்களும்,நிறுவனங்களின் பங்குதாரர்கள் மற்றும் நிறுவனர்களும் அடங்குவர். இதில் குறிப்பிட்ட சில நிறுவனங்களின் வருவாய் மின்னல் வேகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. எப்படி அந்த அளவிற்கு வளர்ச்சி அடைந்தது என்பது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் விசாரணையை தொடங்கி உள்ளனர்.

கோவை வடவள்ளியில் வேலுமணியின் உறவினர் வீட்டில் வரவு செலவு கணக்கு புத்தகம் பறிமுதல்

English summary

tamilnadu Directorate of Vigilance and Anti-Corruption is actively investigating the "lightning fast growth" of companies close to former AIADMK minister SP Velumani. Aalam Gold and Diamonds Pvt Ltd had a turnover of over Rs 100 crore in its first year of operation.