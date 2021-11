பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கை விசாரித்த டிஎஸ்பி ஜெயராமன் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி ரெய்டு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கில் விசாரணை நடத்திய டி.எஸ்.பி ஜெயராமனின் திண்டுக்கல் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் இன்று காலை முதல் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாளபட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராம். கடந்த 1998ல் சார்பு ஆய்வாளராக திண்டுக்கல் சாமிநாதபுரம் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்தார்.

இதனை தொடர்ந்து பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வாளராக பணியாற்றிய ஜெயராம், டிஎஸ்பியாக பதவி உயர்வு பெற்று பொள்ளாச்சியில் பணியாற்றினார். அப்பொழுது தமிழகத்தையே உலுக்கிய பாலியல் வழக்கில் விசாரணை அதிகாரியாக இருந்துள்ளார். தற்பொழுது தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு டிஎஸ்பி ஆக பணியாற்றி வருகிறார்.

English summary

Dvac police have been conducting raids at the Dindigul residence of DSP Jayaraman, who was investigate the Pollachi rape case, since this morning.