ஒற்றைத்தலைமையை தடுக்க ரெய்டு..அதிமுகவில் திமுகவின் "ரகசிய நண்பர்கள்".. இன்பதுரை பரபர குற்றச்சாட்டு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவில் ரகசிய உறவு வைத்துள்ளவர்களுடன் இணைந்து ஒற்றைத்தலைமை உருவாவதை முறியடிக்க நினைக்கிறார்கள் என்று திமுக மீது எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர் இன்பதுரை குற்றம் சாட்டியுள்ளார். பொதுக்குழுவை தடுக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் மகன் ஓ.பி. ரவீந்திரநாத் தெரிவித்தது தற்போது நடந்து வருவதாகவும் இன்பதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜின் வீடு, அவர்களது நண்பர்கள் வீடு என 49 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் காலை முதலே சோதனை நடத்தி வருகின்றன. சென்னை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, மன்னார்குடி உள்ளிட்ட ஊர்களில் 100க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ரேஷன் கடைகளுக்கு பருப்பு, சர்க்கரை, எண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருட்களை கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்தாக ஏற்கனவே புகார் உள்ளது. இந்நிலையில், வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்த சேர்த்த புகாரில் திருவாரூர் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

Inbadurai said, Edappadi Palanisamy supporter Inpadurai has accused the DMK of trying to break the formation of a single leadership with people who have secret relationships in the AIADMK. O. Panneer Selvam's son O. P. Rabindranath said that the Tamil Nadu government will take action to stop the general assembly.