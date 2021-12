'லாக்கர் சாவிகள், லேப்டாப்கள், ஹார்ட் டிஸ்குகள்..' தங்கமணி ரெய்டு 2.0இல் சிக்கிய முக்கிய ஆவணங்கள்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணிக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் இன்று இரண்டாம் கட்டமாக நடைபெற்ற சோதனையில் பல முக்கிய ஆவணங்கள், ஹார்ட் டிஸ்குகளை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எடுத்துச் சென்றுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தல் பரப்புரை சமயத்திலேயே ஊழல் ஒழிப்பு என்பது தான் திமுக சார்பில் அனைத்து இடங்களிலும் வலுவாக முன் வைக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, அப்போதைய அதிமுக அரசை கமிஷன், கலெக்சன், கரப்ஷன் என ஸ்டாலின் கடுமையாகச் சாடியிருந்தார்.

அதிமுக ஆட்சியில் அனைத்து அமைச்சர்களும் மிகப் பெரியளவில் ஊழல் செய்துள்ளதாகக் குற்றஞ்சாட்டிய திமுக, ஊழல் செய்த அதிமுக அமைச்சர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பரப்புரை சமயத்திலேயே உறுதி அளித்தனர்.

அமலாக்கத்துறையின் 5 மணி நேர விசாரணை.. ஐஸ்வர்யாராயிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் என்னென்ன தெரியுமா?

English summary

DVAC seized several key items in second raid of former aiadmk minister thangamani DVAC again conducted in places related to former aiadmk minister thangamani. aiadmk minister thangamani raid latest updates in tamil.