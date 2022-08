நானும் நீதிபதிதான்.. தொலைச்சிப்புடுவேன்.. பெண் இன்ஸ்பெக்டரை மிரட்டிய அதிகாரி- காப்பு மாட்டிய போலீஸ்!

Chennai

சென்னை : அம்பத்தூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளரிடம், தான் ஒரு நீதிபதி எனக் கூறி மிரட்டல் விடுத்த தாம்பரம் மின்வாரிய அதிகாரியை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.

அம்பத்தூரை அடுத்த கள்ளிக்குப்பத்தை சேர்ந்த கபிலர் என்பவரின் மகன் நெப்போலியன். இவர் மீது அவரது மனைவி மேனகா அம்பத்தூர் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு வரதட்சணை புகார் அளித்திருந்தார்.

அந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரித்த அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த நெர்ப்போலியனின் அப்பா கபிலர், பெண் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டருக்கு மிரட்டல் விடுத்த நிலையில், அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Tambaram EB officer was arrested by the special force police for allegedly threatening the Ambattur all-women police station inspector not to file a case against her son.