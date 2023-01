கரும்பு கொள்முதலில் முறைகேடு.. விவசாயிகளுக்கு பணம் முழுதாக சென்றுசேரவில்லை.. எடப்பாடி குற்றச்சாட்டு!

Chennai

சென்னை: பொங்கலுக்காக விவசாயிகளிடம் இருந்து கரும்பு கொள்முதல் செய்வதில் முறைகேடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி புகார் தெரிவித்துள்ளார். ஒரு கரும்பின் விலை ரூ.33ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், விவசாயிகளுக்கு ரூ.15 முதல் 18 வரை மட்டும் சென்று சேர்வதாக தெரிவித்துள்ளார்.

வரும் ஜனவரி 15ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழக அரசு தரப்பில் ரூ.1,000 ரொக்கம், பச்சரிசி, சர்க்கரை ஆகியவை வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் கரும்பு இடம்பெறாதது குறித்து பல தரப்பினரும் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் செங்கரும்பும் வழங்கப்படும் என்ற தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது. பொங்கலுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு கரும்பின் விலை ரூ.33ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்காக ரூ.72 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக அரசு தெரிவித்தது.

Leader of Opposition Edappadi Palanisamy has complained that there has been malpractice in procurement of sugarcane from farmers for Pongal. While the price of a sugarcane has been fixed at Rs.33, he said that the farmers will get only Rs.15 to 18.