எதிராகத் திரும்பிய அம்பு.. ஓபிஎஸ் கேப்சர் பிளானை தங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்த ஈபிஎஸ் டீம்.. போச்சே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம், அதிமுக தலைமைக் கழகத்தை கைப்பற்றப் போட்ட திட்டம், அதைத்தொடர்ந்து நடந்த சம்பவங்களால் அவருக்கு எதிராகவே திரும்பியுள்ளது.

இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்தெடுக்கப்பட்ட EPS... தொண்டர்கள் ஆரவாரம்

ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் - எடப்பாடி தரப்பினர் இடையே நடந்த களேபரத்தில் அதிமுக தலைமை அலுவலகமே போர்க்களமானது. கட்சிக் கொடிகள், பேனர்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன.

இந்நிலையில், அதிமுக தலைமைக் கழகத்தில் அத்துமீறியவர்களை ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஊக்குவித்ததாக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் கருத்துகளைக் கூறி வருகின்றனர்.

அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதோ கதி! கேட்பார் பேச்சைக் கேட்டதன் விளைவு! ஆதரவாளர்கள் அப்செட்!

English summary

O.Panneerselvam's plan to take over AIADMK headquarters has turned against him. Edappadi Palaniswami faction saying that OPS encouraged the violators.