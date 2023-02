மழைநீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள்! ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ரூ.30,000 நிவாரணம் தருக! இபிஎஸ் வலியுறுத்தல்!

மழைநீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்களுக்கு இழப்பீடு தரக் கோரும் எடப்பாடி பழனிசாமி.

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: டெல்டா மாவட்டங்களில் மழைநீரில் நெற்பயிர்கள் மூழ்கியுள்ள நிலையில், ஏக்கர் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்சம் 30,000 ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், மீனவர்கள் மற்றும் உப்பளத் தொழிலாளர்களுக்கும் நிவாரணங்களை முதலமைச்சர் வழங்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

Edappadi Palaniswami has insisted that relief of at least 30,000 rupees per acre should be provided as paddy crops are submerged in rain water in the delta districts.