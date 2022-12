பாஜக ஆடும் ‘கேம்’.. ஓபிஎஸ்ஸை விட டெல்லிக்கு பயந்து நடுங்கும் எடப்பாடி? கூட்டத்துலயே சொல்லிட்டாராம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக தலைமை, எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருவரையுமே ஆதரிப்பது போல 'கேம்' ஆடுகிறது என்றும், ஓபிஎஸ், தினகரன், சசிகலா அனைவரையும் விட எடப்பாடி பழனிசாமியே பாஜகவுக்கு பயந்து நடுங்குகிறார், பணிந்து செயல்படுகிறார் என்றும் தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவை நிறுவன தலைவர் தனியரசு, ஒன் இந்தியாவுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக தலைமை ஓபிஎஸ்ஸை ஆதரிப்பதாக ஒருபக்கம் சொல்லப்படும் நிலையில், மத்திய அரசு அனுப்பும் கடிதங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமியை பொதுச் செயலாளர் எனக் குறிப்பிட்டு வருகின்றனர். பாஜக இதன்மூலம் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறது என்பது அரசியல் பார்வையாளர்களை குழப்பும் கேள்வியாக இருக்கிறது.

இந்நிலையில், இதுபற்றி பேசியுள்ள முன்னாள் எம்.எல்.ஏ தனியரசு, இருவரையும் அரவணைத்துக்கொண்டு அதிமுக தொண்டர்களை குழப்பி, பாஜக கபட நாடகம் நடத்துகிறது என்று விமர்சித்துள்ளார். தனியரசு ஒன் இந்தியாவுக்கு அளித்துள்ள பேட்டி வருமாறு :

English summary

Former MLA Thaniyarasu said in One India exclusive Interview : "BJP is plaing game in admk issue. They support both of Edappadi Palaniswami and O Panneerselvam. Edappadi Palaniswami is more afraid of the BJP than OPS, TTV Dinakaran and Sasikala."