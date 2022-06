ஓபிஎஸ் கையில் ‘அஸ்திரம்’.. முறியடிக்க எடப்பாடி போட்ட ஸ்கெட்ச்.. இன்று 2 பேரை இறக்கியதே அதற்குத்தானா?

Chennai

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களை திரட்டும் வேலையில் ஈடுபட்டுள்ளதால், அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு இன்னொரு திட்டத்தை செயல்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளது.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளர்கள் ஏற்கனவே தங்கள் பலத்தைப் பெருக்குவதற்காக சமுதாய ரீதியிலான கேன்வாஸில் இறங்கிவிட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ் தரப்பினரின் அந்த முயற்சிக்கு செக் வைக்கும் வகையிலேயே அமைச்சர்கள் இன்று அதிமுக தொண்டர்கள் சாதி ரீதியாக பிளவுபட்டு விடக்கூடாது எனப் பேசியிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

O.Panneerselvam is said to have been involved in mobilizing community support against Edappadi Palanisamy. On other hand, Edappadi Palanisamy faction has begun implementing another plan.