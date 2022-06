நடக்கப்போறத பாருங்க.. பொதுக்குழுவுக்கு தெம்பாக தயாராகும் எடப்பாடி.. பின்னாடி இவ்ளோ பெரிய திட்டம்!?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஒற்றைத் தலைமை குறித்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு விடக்கூடாது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் விடாப்பிடியாக இருந்து வருகிறார். அதுகுறித்து தீவிர ஆலோசனைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை தேர்வு செய்யப்பட்டால் ஏற்படும் விளைவுகள் தொடர்பாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் கடிதம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர். இதை வைத்து எடப்பாடி தரப்புக்கு முட்டுக்கட்டை போடலாம் என ஓ.பி.எஸ் தரப்பு திட்டமிட்டு காய்நகர்த்தி வருகிறது.

அதேநேரம், எடப்பாடி பழனிசாமியோ, பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவது எப்படி என எனக்குத் தெரியும், கடந்த முறை விதிகளை திருத்தியது போலவே திருத்திவிடலாம், அதற்கு சாதகமான பாயிண்டுகள் இருக்கின்றன என தெம்பாக இருக்கிறாராம்.

English summary

O.Panneerselvam has been adamant that the resolution on single leadership should not be passed at AIADMK general body meeting. At the same time, Edappadi Palanisamy's side with boost, can amend the rules as they did last time.