பாலில் விழுந்த பழம்! கைக்கு வராத சாவி! காலம் தாழ்த்தும் அதிகாரிகள்! நீதிமன்றம் செல்லும் எடப்பாடி?

Chennai

சென்னை : சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வைக்கப்பட்ட சீலை அகற்றி , சாவியை எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் ஒப்படைக்காமல் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தாமதப்படுத்தி வருவதாகவும், இதனால் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை தொடர இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரம் அடைந்து, தற்போது அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சி பொது குழுவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரும் பொருளாளராக இருந்தவருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டனர்.

According to the Madras High Court order, the revenue officials are delaying the removal of the seal placed on the AIADMK office and handing over the keys to Edappadi Palaniswami, as a result of which Edappadi Palaniswami's side is going to continue the contempt of court case.