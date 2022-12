கன்பாஃர்ம்! இருபெரும் கட்சிகளை கழற்றி விடும் இபிஎஸ்! கிறிஸ்துமஸ் கிஃப்ட் இது தானா? ஷாக் ஆன ‘தலைகள்’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் தொடர்ந்து தனக்கு தொந்தரவு கொடுத்து வரும் பாஜக மற்றும் திமுக தரப்புடன் இணக்கம் காட்டி வரும் பாமகவை கூட்டணியில் இருந்து கிட்டத்தட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி கழட்டிவிட்டார் எனவும், அதன் வெளிப்பாடாகவே நேற்று நடந்த கிறிஸ்துமஸ் திருவிழா என்கின்றனர் சேலம் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்.

அதிமுக என்றாலே ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் மோதல் தான் என்று ஆகிவிட்டது. இடையில் இருவரது தரப்பையும் சேர்ந்த சில மூத்த முன்னாள் நிர்வாகிகள் திடீரென திமுக பாஜக தரப்புக்கும் தாவி வருகின்றனர். மூன்றாம் கட்ட நிர்வாகிகள் அடிக்கடி வேறு கட்சிகளுக்கு செல்வதும் அரங்கேறி வருகிறது.

இந்த நிலையில் தான் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் விவகாரத்தில் கோவை செல்வராஜ் தாவல் முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் மிக முக்கிய தளபதிகளில் ஒருவராக இருந்த கோவை செல்வராஜ் திடீரென ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்தும் அதிமுகவில் இருந்தும் விலகுவதாக அறிவித்தார்.

4 ஆக பிரிந்த அதிமுக கம்பெனி 6 மாசத்தில் மூடப்படும்.. கோவை செல்வராஜ் ஆரூடம்

English summary

Edappadi Palaniswami has almost pulled out of the pmk and and bjp from aiadmk alliance, which has been troubling him over the AIADMK single-leadership issue