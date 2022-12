அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ்! மத்திய அரசு கொடுத்த கிஃப்ட்! புண்படுத்திட்டே இருக்காங்க..அப்போ ஓபிஎஸ்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் விவகாரம் தொடர்பாக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டுமென அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என்ற பெயரில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளதால் ஓபிஎஸ் தரப்பு கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில் ஜனவரி முதல் வாரத்தில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் அதிமுக சார்பில் 2021- 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான அதிமுக வரவு செலவு கணக்குகள் நவம்பர் 29ஆம் தேதியே அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயாளர் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் தேர்தல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

English summary

The OPS side has been shocked as the central government has invited Edappadi Palaniswami in the name of AIADMK general secretary to participate in the consultation meeting regarding the issue of one country and one election.