ஜெ எடுத்த அதே அஸ்திரம்! சும்மா விடுவாரா இபிஎஸ்? சென்னை மீட்டிங்கில் ’முக்கிய’ ப்ளான்! பரபர மாஜிக்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அதிமுக தலைமையில் தான் கூட்டணி என எடப்பாடி அதிரடியாக அறிவித்துள்ளதோடு ஆளும் கட்சியான திமுகவுக்கு நெருக்கடி அளிக்கும் வகையில் தமிழகத்திலேயே பிரம்மாண்டமான வகையில் அதிமுக மாநாடு ஒன்றை நடத்த திட்டமிட்டு இருக்கிறார். அதற்கான தேவை என்ன? பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

ஒருபுறம் அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என்ற பாஜகவின் புற அழுத்தம் மறுபுறம் நான்தான் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் என அதிமுகவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் உள்ள அழுத்தம் என இருதலைக் கொள்ளி எறும்பாக சிக்கித் தவிக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

அதே நேரத்தில் நான்கு ஆண்டுகளில் ஆட்சியில் இருந்தபோது சந்திக்காத நெருக்கடியையா தற்போது பார்த்து விட போகிறோம். எதுவாக இருந்தாலும் அரசியலின் அடியாழத்தை பார்க்காமல் விடமாட்டேன் என அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் ஆகியே தீர வேண்டும் என கங்கணம் கட்டி காய்களை நகர்த்தி வருகிறார்.

English summary

In a consultative meeting with AIADMK District Secretary held in Chennai today, Edappadi palaniswami announced that he will form an alliance under the leadership of AIADMK and is planning to hold a grand AIADMK conference in Tamil Nadu to put pressure on the ruling party DMK.