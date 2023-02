ஒன்றரை மணி நேரம்.. சடாரென நிர்வாகிகளை அழைத்த எடப்பாடி.. பொதுக்குழு? “முக்கிய முடிவு”.. உடனே ஆக்சன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக இரட்டை இலை சின்னம் குறித்த மனுவில் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் உத்தரவு தொடர்பாக அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஈரோடு அருகே உள்ள தனியார் விடுதியில் நேற்று சுமார் ஒன்றரை மணி நேரமாக ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி அதிமுக அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளருக்கு இரட்டை இலை சின்னம் பெறுவது தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகளை எடுத்துள்ளனர்.

அதன்படி, இடைத்தேர்தல் நெருங்குவதால் குறைந்த கால அவகாசத்தில் பொதுக்குழுவை கூட்டுவது சாத்தியமில்லாத காரணத்தால், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் சுற்றறிக்கை கொடுத்து, அவர்களின் கையெழுத்துகளைப் பெறுவது என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினருக்கும், இந்த சுற்றறிக்கையை அனுப்பி அவர்களின் நிலைப்பாட்டை பதிவு செய்வது என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி அணி தீர்மானித்துள்ளது.

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami held a consultation with the party officials regarding the Supreme Court's order in the petition regarding AIADMK symbol. At that time they have taken important decisions regarding getting the double leaf symbol for their candidate of Erode East by-election.