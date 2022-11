தாமரை புள்ளியுடன் சீக்ரெட் மீட்டிங்.. சீனியர்களுக்கு பறந்த மெசேஜ்.. பேச்சை எடுத்தாலே ஆஃப்! என்னவாம்?

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி தனது ஆதரவாளர்களுக்கு முக்கியமான சமிக்ஞையை காட்டியிருக்கிறாராம். அதுவும் பாஜக மேலிடத்துக்கு நெருக்கமான முக்கிய புள்ளி ஒருவர் உடனான சந்திப்புக்குப் பிறகு தான் இந்த மெசேஜ் பாஸ் ஆகியிருக்கிறதாம்.

ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ், டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஒருங்கிணைந்த அதிமுகவுடனே தாங்கள் கூட்டணி அமைக்க விரும்புவதாக பாஜக தலைமை தெளிவாகச் சொல்லிவிட்டது.

மற்ற மூவரும் இதனை ஏற்றுக்கொண்டாலும், எடப்பாடி பழனிசாமி தான் முரண்டு பிடித்து வருகிறார். தனக்கு நெருக்கமான சிலரிடம் மட்டும் இது தொடர்பாக ஆழமாக ஆலோசித்துள்ளார் ஈபிஎஸ்.

இதற்கிடையே சமீபத்தில், பாஜகவைச் சேர்ந்த முக்கிய புள்ளி ஒருவரும் எடப்பாடி பழனிசாமியைச் சந்தித்துப் பேசி இருக்கிறாராம். அதன்பிறகு ஈபிஎஸ் தனது ஆதரவாளர்களிடம் சில விஷயங்களைப் பேசியுள்ளார் என்கிறார்கள் அதிமுக வட்டாரத்தினர்.

Recently, a key leader from BJP met and talked with Edappadi Palaniswami. After this meeting, Edappadi Palaniswami has been saying to his supporters, don't criticize anyone harshly, keep quiet for a while and I will take care of the rest.