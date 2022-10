அப்பாவு அப்பவே சொன்னாரே! ஆறுமுகசாமி அறிக்கையால் இபிஎஸ் அணியில் சிக்கல்! சிக்கும் சி.விஜயபாஸ்கர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இபிஎஸ் தரப்பில் இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சரான சி.விஜயபாஸ்கர் மீது விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் எடப்பாடி அணிக்கு இதுவும் ஒரு வகையில் சிக்கல்தான் என பார்க்கப்படுகிறது.

தற்போது தமிழக சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள ஆறுமுகசாமி ஆணையம் மற்றும் தூத்துக்குடி அறிக்கை ஆகியவை எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு கடும் நெருக்கடியை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

குறிப்பாக ஆறுமுக சாமி ஆணைய விவகாரம் இபிஎஸ் தரப்பில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிராக இருக்கும் எனவே தகவல்கள் உலாவி வந்தன. குறிப்பாக இன்று காலை சபை கூடிய போது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு எம்.எல்.ஏ.க்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

ஏக்நாத் ஷிண்டே..திமுக 'பி’ டீம் தான் ஓபிஎஸ்..எல்லாமே சதி! சட்டசபை வாயிலில் குமுறிய எடப்பாடி பழனிசாமி

English summary

While the Arumugasamy Commission report on the death of former Chief Minister Jayalalithaa has been filed in the Tamil Nadu Assembly session, it is expected that an investigation will be ordered against former minister C. Vijayabaskar, who is on the EPS side, and this is also seen as a problem for the Edappadi team.