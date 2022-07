ஜெயலலிதா செய்யாததை செய்த ஓபிஎஸ்! தூக்கியே ஆகனும்! கங்கணம் கட்டி களமிறங்கிய இபிஎஸ்! ஜுலை 11 ட்விஸ்ட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஜுலை 11ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள அடுத்த அதிமுக பொதுக்குழுவில் முக்கியமான திட்டம் ஒன்றை செயல்படுத்த எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தீவிரமாக உள்ளதாகவும், அதற்கான ஏற்பாடுகள் தற்போதே தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோருக்குள் எழுந்துள்ள போட்டி கடந்த பொதுக்குழுவில் முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் நீதிமன்ற உத்தரவால் அது நிறைவேறவில்லை..

இதனால் ஓபிஎஸ் தரப்பு சற்று அதிருப்தியில் இருந்தாலும் எப்படியாவது ஒற்றைத் தலைமையை கைப்பற்றி விட வேண்டும் என தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

நீங்க நினைக்கிறத செய்யுறதுக்கு ஒண்ணும் நீதித்துறை இல்ல.. உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நேரடி அட்டாக்!?

English summary

It has been reported that Edappadi Palaniswami's party is serious about implementing an important project in the next AIADMK General Assembly to be held on July 11, and the preparations for the same are currently underway.