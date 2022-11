மொத்தமா சிதறிடுச்சே.. ஈபிஎஸ் நம்பிக்கையை உடைத்த ‘டெல்லி’.. அவங்க ‘கை’ இருக்குமோ? ஒரு கண் வைங்க!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இன்று (நவம்பர் 30) நமக்கு சாதகமான உத்தரவு வரும், டிசம்பர் 5ஆம் தேதி ஜெயலலிதா நினைவு நாள் நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பான முறையில் நடத்தலாம் என எடப்பாடி பழனிசாமி தனது ஆதரவாளர்களிடம் நம்பிக்கையோடு கூறியிருந்த நிலையில், நேற்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் முடிவால் கடுமையாக அப்செட் ஆகியிருக்கிறாராம் ஈபிஎஸ்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தலுக்கான தடையை நீட்டித்து உத்தரவிட்ட உச்சநீதிமன்றம் வழக்கு விசாரணை டிசம்பர் 6ஆம் தேதி நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ளது. முன்னதாக, நவம்பர் 30 (இன்று) விசாரணைக்கு வருவதாக இருந்தது.

நிர்வாக காரணங்களால் வழக்கு தாமதாமக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமியின் திட்டத்தை கொலாப்ஸ் செய்துள்ளது என்கிறார்கள் அவரது தரப்பினர். அதேசமயம், ஒரு வாரம் தாமதமானது ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாம்.

While Edappadi Palaniswami had confidently told his supporters that today (November 30) the order will be in our favor and we can hold Jayalalithaa's memorial day programs on December 5 in a special manner, EPS is deeply upset by the decision of the Supreme Court yesterday.