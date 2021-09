கல்வியை மாநில பட்டியலுக்கு மாற்ற எம்எல்ஏ எழிலன் தரப்பு மனு: மத்திய, மாநில அரசுக்கு ஹைகோர்ட் நோட்டீஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்றக் கோரிய திமுக எம்.எல்.ஏ. எழிலனின் தொண்டு நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கில் மத்திய மாநில அரசுகள் 8 வாரத்தில் பதில் அளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ டாக்டர் எழிலன் நடத்திவரும் அறம் செய்ய விரும்பு என்ற தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலமாக இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டது.

தொடரப்பட்டுள்ள பொது நல வழக்கில், கல்வியை மாநில பட்டியலில் இருந்து பொதுப்பட்டியலுக்கு மாற்றியது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரான விதிமீறலாகும்.

English summary

DMK MLA Ezhilan's organization seeks transfer of education to state list The Chennai High Court has ordered the Central and state governments to respond within eight weeks.