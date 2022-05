வெயிலால் பள்ளிகளுக்கு மீண்டும் விடுமுறை..! மாணவர்களுக்கு சாதகமா? பாதகமா? கல்வியாளர்கள் கூறுவது என்ன?

Chennai

சென்னை : தொடர் விடுமுறையால் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் மே மாதம் 10 நாட்கள் முதல் 13 நாட்கள் வரை மட்டுமே விடுமுறை அளிக்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியிருந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் மாணவர்களின் கற்றல் திறன் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக கல்வியாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த இரு ஆண்டுகளாக கொரோனா தொற்று காரணமாக பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் திறக்கப்படாமல் ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடைபெற்று கொண்டு இருந்தது.

சென்ற ஆண்டு இறுதியில் கொரோனா தொற்று குறைந்த காரணத்தால் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் மீண்டும் செயல்பட தொடங்கியது. அதன் தொடர்ந்து நேரடி தேர்வுகளும் நடைபெற்று வருகிறது.

1 டூ 9ம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர்களுக்கு முன்கூட்டியே விடுமுறை! தேர்வு எழுத மட்டும் வாங்க:அன்பில் மகேஷ்

Education Minister Anbil Mahesh Poyamozhi has said that students from class 1 to 9 can come to the school only to appear for the exams and the decision has been taken in the interest of the students due to the impact of the heat . Educators say students' learning ability is likely to be affected as the holiday has now been announced again