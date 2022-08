மின்சார சட்ட திருத்த மசோதா.. நாடாளுமன்றத்தில் கடுமையாக எதிர்த்த திமுக.. விளாசிய செந்தில் பாலாஜி!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஒன்றிய அரசின் மின்சார சட்ட திருத்த மசோதாவால் தனியார் துறைக்கே அதிக பயன் என்றும், ஏழை மக்களுக்கு இதனால் பெரிய பாதிப்பு தான் என்றும் தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் (ஜூலை) 18ம் தேதி தொடங்கியது. அவை தொடங்கி நடந்து வந்தாலும், அதே நேரத்தில் அவை தொடங்கியதில் இருந்தே எதிர்க்கட்சிகள் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எழுப்பி கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த நிலையில், நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் இறுதி நாளான இன்று லோக்சபாவில் மின்சார சட்ட திருத்த மசோதாவை மின்துறை அமைச்சர் ஆர்.கே. சிங் அறிமுகம் செய்தார்.

தனியாருக்கு அனுமதி! இலவசத்திற்கு செக்! மின்சார திருத்த மசோதா.. எல்லா பக்கத்திலும் கிளம்பிய எதிர்ப்பு

English summary

Tamil Nadu Electricity Minister Senthil Balaji has said that the Union Government's Electricity Act Amendment Bill will benefit the private sector and the poor people will be greatly affected.