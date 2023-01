இனி மாதம்மாதம் மின்கட்டணம் மாறுமா? புதிய சட்ட திருத்த மசோதா என்பது என்ன? அமைச்சர் முக்கிய விளக்கம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மத்திய அரசின் புதிய மின்சார சட்ட திருத்த சட்ட மசோதாவால் இனி மாதந்தோறும் மின்கட்டணம் மாறும் என செய்திகள் பரவி வரும் நிலையில் அதுபற்றியும், இந்த மசோதாவை பொறுத்தமட்டில் திமுகவின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது குறித்தும் தமிழ்நாடு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விளக்கி கூறினார்.

சென்னையில் உள்ள கலைஞர் அரங்கத்தில் திமுக விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி நிர்வாகிகளின் 2ம் நாள் நேர்காணல் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பங்கேற்றார்.

அதன்பிறகு அவர் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது மின்இணைப்புடன் ஆதார் அட்டை இணைப்பு பற்றியும் மாததந்தோறும் மின்கட்டணம் மாறும் என வெளியாகி உள்ள செய்தி குறித்தும் தெளிவாக விளக்கம் அளித்தார். இதுபற்றி செந்தில் பாலாஜி கூறியதாவது:

English summary

The news circulating that the electricity bill will change every month due to the Central Government's new Electricity Act Amendment Bill is completely wrong. Electricity Minister Senthil Balaji explained that the DMK government will not accept this Electricity Amendment Bill and the new Electricity Amendment Bill.