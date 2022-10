"மனசுல படையப்பானு நினைப்போ".. ரஜினி ஸ்டைல் செய்து பொத்தென குப்புற விழுந்த யானை - பரபர வீடியோ

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: படையப்பாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்தை போல ஸ்டைல் செய்த யானை அடுத்த நொடியே குப்புற விழுந்த வீடியோ சமூகவலைதளங்களில் ட்ரெண்டிங் ஆகியுள்ளது.

இந்த வீடியோவுக்கு சிலர் படையப்பா திரைப்படத்தின் பிஜிஎம் (பேக்கிரவுண்ட் மியூசிக்) கொடுத்து அசத்தியுள்ளனர். இதனை பார்த்த நெட்டிசன்கள் நகைச்சுவையாக கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

பகிரப்பட்ட ஒரு சில மணிநேரங்களிலேயே லட்சக்கணக்கானோர் இந்த வீடியோவை பார்த்தும், ரீட்வீட் செய்தும் இருக்கிறார்கள்.

English summary

A Elephant put large towel in it's face as it like RajniKanth's style in Padayappa movie and falls down. The video goes trending in social media.