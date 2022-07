விடாத ஜாபர் சேட் விவகாரம்! அமைச்சர் ஐ.பி.க்கு வந்த சோதனை! ’4 மணி நேரம்’ விசாரித்த அமலாக்கத்துறை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரி ஜாபர் சேட்டுக்கு வீடு ஒதுக்கீடு செய்த விவகாரம் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் முன் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி விசாரணைக்காக ஆஜரான நிலையில், அவரிடம் 4 மணி நேரமாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரனை மேற்கொண்டனர்.

1986ஆம் ஆண்டு ஐபிஎஸ் பேட்ஜ் அதிகாரியான ஜாபர் சேட் 1990ஆம் ஆண்டு சென்னை கூடுதல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக காவல்துறையில் தமிழகத்தின் முதன் முறையாக பணியில் சேர்ந்தவர்.

பின்னர் பல இடங்களில் பணியாற்றியுள்ளார். பின்னர் சிபிசிஐடி டிஜிபியாக பொறுப்பேற்ற ஜாபர் சேட் பல முக்கிய வழக்குகளை கையாண்டுள்ளார்.

ஜாபர் சேட்டிடம் அமலாக்கத்துறை கிடுக்கிப்பிடி! 4 மணி நேரம் விசாரணை! ஐ.பெரியசாமிக்கு மீண்டும் சம்மன்?

English summary

When Minister I. Periyasamy appeared before the enforcement officers for questioning regarding the matter of allotment of house to former police officer Jafar Seth, the enforcement officers interrogated him for 4 hours.