பழைய பன்னீர்செல்வமாய்..எடப்பாடிக்கு பக்கத்திலேயே ஓபிஎஸ்! ராயப்பேட்டையில் கடுகடுத்த இபிஎஸ்! என்னவாம்?

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தவிர்த்து தற்போது மற்றொரு விவகாரமும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை தூங்க விடாமல் செய்திருக்கிறது. அதிமுகவை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தாலும் எதிர்க்கட்சித் தலைவராய் தனது அருகே ஓ.பன்னீர்செல்வம் அமர்ந்த நிலையில் அது தொடர்பாக அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் இபிஎஸ் முக்கிய முடிவுகளை எடுத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடங்கியதில் இருந்தே எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு சிக்கல் மேல் சிக்கல் வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் ஆட்சியில் இருந்ததைப் போல, தற்போது அதனை ஓரளவு சமாளித்தும் வந்திருக்கிறார்.

கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ஆட்சி நடந்தபோது சந்திக்காத பிரச்சனையையா தற்போது சந்தித்து விட்டோம் என்ற ரீதியில் எப்படியாவது இந்த விவகாரத்திலும் வெற்றி பெற்று அதிமுக தலைமையாக வேண்டும் என்பதை அவரது எண்ணமாக இருக்கிறது.

Apart from the AIADMK single leadership issue, another issue has also kept Edappadi Palaniswami awake. Despite bringing the AIADMK under control, with O. Panneerselvam sitting next to him as the leader of the opposition, it has been reported that EPS has taken important decisions in the meeting of AIADMK MLAs.