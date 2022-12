எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு துரோகம் பண்ணதே அவர்தான்.. ஓபிஎஸ்ஸை கவிழ்க்க ஒருத்தர் போதும்.. மாஜி அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மறைந்த முன்னாள் முதல்வர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோருக்கு துரோகம் செய்த பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன், இன்று எம்ஜிஆரின் கட்சியை காப்பாற்றுவதற்காக ஓ.பன்னீர்செல்வத்தோடு ஒன்றிணைந்துள்ளோம் என்று சொல்கிறார், ஓபிஎஸ்ஸை கவிழ்க்க அவர் ஒருவரே போதும் என முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு நேற்று அதிமுக அரசியல் ஆலோசகர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை நடத்தியது. இந்தக் கூட்டத்தில் ஓபிஎஸ், பண்ருட்டியார், என பலரும் எடப்பாடி தரப்பை விளாசித் தள்ளினர்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி அணியைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ், எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு துரோகம் செய்த பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தற்போது ஓபிஎஸ்ஸோடு சேர்ந்திருக்கிறார் என விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.

ஜெயலலிதா, சசிகலாவுக்கு துரோகம்.. அதிகார போதைக்கு சொந்தக்காரர்..இபிஎஸை வெளுத்து வாங்கிய வைத்திலிங்கம்

English summary

Panruti Ramachandran, who betrayed late former Chief Ministers MGR and Jayalalitha, today says that he has joined forces with O. Panneerselvam to save MGR's party : Former Minister Kamaraj has harshly criticized panrutti Ramachandran.