வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு, நீக்கம், திருத்தம்! கூடுதலாக 2 நாட்கள் ஒதுக்குக -கொங்கு ஈஸ்வரன்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு, நீக்கம், திருத்தம் மற்றும் இடம் மாறுதல் போன்ற பணிகளுக்கு கூடுதலாக 2 நாட்கள் ஒதுக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்துக்கு கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

கிராம பகுதிகளில் இது பற்றிய போதிய விழிப்புணர்வு இன்னும் அதிகமாக ஏற்படவில்லை என்றும் அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக கொமதேக பொதுச்செயலாளர் ஈஸ்வரன் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Kongunadu makkal desiya katchi has requested the Election Commission to allocate an additional 2 days for the work of adding, deleting, correcting and shifting names in the voter list.