70 ஆண்டுகள் கடந்தும் பேசப்படும் கலைஞரின் வசனம் - திரையுலகின் பாதையை மாற்றிய 'பராசக்தி'!

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: தமிழ் சினிமா வரலாற்றைப் புரட்டிப் போட்ட திரைப்படம் 'பராசக்தி'. அதுவரை புராணகால கதைக்களங்களால் திணறிக் கொண்டிருந்த திரையுலகைத் திரும்பிப் பார்க்கவைத்தது இந்தப் படம்.

English summary

Even after 70 years, Parasakthi movie is still talk in Tamil movie history. How did this make a revoltion in story telling and Tamil Nadu politics.