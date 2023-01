அடேங்கப்பா.. பயங்கர கான்ஃபிடன்ஸ்! "இன்று தேர்தல் நடந்தாலும்..” ஓபிஎஸ் வாதத்தால் அதிர்ந்த எடப்பாடி!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவின் தலைமைப் பதவிக்கு இப்போது தேர்தல் நடைபெற்றாலும் நான் தான் கட்சியின் ஒற்றைத் தலைமையாக வருவேன், ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களின் ஆதரவு எனக்கு மட்டுமே உள்ளது என உச்சநீதிமன்றத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது வழக்கறிஞர் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார். ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் இந்த பயங்கர நம்பிக்கை அனைவரையும் ஆச்சர்யப்பட வைத்துள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் ஓபிஎஸ் தரப்பு வாதங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் வழக்கின் விசாரணையை ஜனவரி 10ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இன்று நடைபெற்ற விசாரணையின்போது ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டிய பொதுக்குழு செல்லாது என்பதை வலியுறுத்தும் வாதங்களை முன்வைத்தது. எம்.ஜி.ஆர் வகுத்த கட்சி விதிகளை அவசர கதியில் ஈபிஎஸ் தனது சுயநலத்திற்காக மீறி விட்டதாகவும் குற்றம்சாட்டியது ஓபிஎஸ் தரப்பு.

O. Panneerselvam has said in the Supreme Court through his lawyer that even if the election is held for the post of AIADMK leadership, I will be the sole leader of the party. This fearsome belief of O. Panneerselvam has surprised everyone.