உயர்ஜாதி இடஒதுக்கீடு.. திமுக அரசின் அடுத்த “ஆக்சன்”! இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டம்! அதிமுக “ஆப்சென்ட்”

Chennai

சென்னை: பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கிய உயர்சாதியினருக்கான 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என உச்சநீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கும் நிலையில் இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுகிறது தமிழ்நாடு அரசு.

பல நூறு ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் சாதி ஏற்றத்தாழ்வு முறை நீடித்து வருகிறது. சமூக நீதியை நிலைநாட்டி சாதிய இழிவை அடியோடு ஒழித்து கட்ட இடஒதுக்கீடு முறை அமல்படுத்தப்பட்டது.

தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகள், பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள், சிறுபான்மையினர் என்று இந்தியாவில் வகைப்படுத்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் மத்திய மாநில அரசுகள் இடஒதுக்கீட்டை வழங்கி வருகின்றன.

Tamil Nadu government is convening an all-party meeting today as the Constitution bench of the Supreme Court has ruled that 10% reservation will go to the economically backward upper castes.