Exclusive அண்ணாமலையின் பெரிய ‘ஆட்டம்’.. வார் ரூம் இருக்கு.. ஆனா சாக்கடை இல்ல.. எஸ்.ஆர்.சேகர் பேட்டி

சென்னை : "எதிர் கருத்து பேசுபவர்கள் மீதெல்லாம் தாக்குதல் நடத்த பாஜக 'வார் ரூம்' ஒன்றும் சாக்கடை அல்ல. சந்தனம் மணக்கும் சிந்தனையாளர்கள் ரூம்." என்று பாஜக மாநில பொருளாளர் எஸ்.ஆர்.சேகர், ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்ணாமலை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த எஸ்.ஆர்.சேகர், அண்ணாமலை பெரிய ஆட்டம் ஆடப்போகிறவர். அண்ணாமலை இதுபோன்ற சிறிய இடைத்தேர்தலில் களமிறங்கமாட்டார் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அண்ணாமலை மீதான குற்றச்சாட்டுகள், அவர் சீனியர்களை ஓரங்கட்டுவதாக எழுந்து வரும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும் நமது ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் பேசியுள்ளார் எஸ்.ஆர்.சேகர். அவரது பேட்டி பின்வருமாறு:

"The BJP 'war room' is not a sewer to attack those who speak the opposite opinion. Its's a thinkers room.” BJP State Treasurer S.R.Sekar said in an exclusive interview given to One India Tamil.