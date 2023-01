சீமான் ‘தில்’.. உற்றுப்பார்க்கும் அமித்ஷா! டெல்லிக்கு தெரியும் “அதே பாலிசி”! சொல்றது யாருனு பாருங்க!

சீமான் பற்றி அமித்ஷாவும், டெல்லி பாஜக வியூக நிபுணர்களும் நன்றாக அறிந்துள்ளனர் என ரவீந்திரன் துரைசாமி கூறியுள்ளார்.

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் சீமான் தில்லாக, துணிச்சலாக நிற்கிறார். அமித்ஷாவுக்கும், டெல்லியில் இருக்கும் பாஜக தேர்தல் வியூக குழுவுக்கும் சீமான் யார்? அவர் எவ்வளவு தைரியமானவர் என எல்லாம் நன்றாகத் தெரியும். சீமானின் பாணி தான் அமிம்தாவின் பாணியும் என ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பாஜக போட்டியிடாமல் ஒதுங்கும் திட்டத்தில் இருக்கிறது. அதேநேரம் அதிமுகவின் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இரு அணிகளும் தனித்தனியாக களம் காண்கின்றன.

பாஜக தங்கள் ஆதரவு யாருக்கு என இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இந்நிலையில், பாஜக என்ன முடிவெடுக்கும், அமித்ஷாவின் திட்டம் என்ன என்பது பற்றியெல்லாம் நமது ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் ரவீந்திரன் துரைசாமி. அவரது பேட்டி இனி..

Seeman stands bravely in Erode East by-election. Amit shah and BJP Election Strategy Committee well known Who is Seeman and how brave he is. Seeman's style is also Amitta's style : Political expert Raveendran Duraisamy said in an interview to OneIndia Tamil.