களத்துல சந்திப்போம்.. பாஜக அண்ணாமலைக்கு சவால் விட்ட காயத்ரி ரகுராம்! ‘இந்த’ கட்சியில் இணைய போகிறரா?

சென்னை : கடந்த வாரம் பாஜகவில் இருந்து விலகிக் கொள்வதாக நடிகையும் நடன இயக்குனருமான காயத்ரி ரகுராம் அறிவித்திருந்த நிலையில் நேற்று கட்சியிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டு இருக்கிறார். இந்நிலையில் அடுத்து அவர் எந்த கட்சியில் இணையப் போகிறார் என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து இருக்கிறது.

பிரபல நடன இயக்குனர் ரகுராமின் மகளும் நடிகை நடன இயக்குனர் என பல்வேறு முகங்களை கொண்ட காயத்ரி ரகுராம் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாஜகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். மேலும் தேர்தல் பிரச்சாரத்திலும் தீவிரம் காட்டினார்.

இதையடுத்து அவர் கட்சியின் கலை இலக்கிய பிரிவின் மாநில தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட நிலையில் பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை பதவி ஏற்றதற்கு பிறகு மோதல் போக்கு நிலவ தொடங்கியது.

என்னை மானபங்கம் செய்ததற்கு நன்றி! ’Z’ அற்பனுக்கு வாழ்வு..களத்துல சந்திப்போம்! காயத்ரி ரகுராம் சுளீர்

Actress and choreographer Gayatri Raghuram, who had announced her resignation from the BJP last week, was officially expelled from the party yesterday. In this case, the expectation about which party she is going to join next is increasing.