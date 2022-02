பெண்களுக்கு ரூ.1000 உரிமைத் தொகை...முதல்வர் படத்துடன் போலி விண்ணப்பம் - அரசு விளக்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலின் படத்துடன் குடும்பத் தலைவிகள் உரிமைத் தொகைக்கான விண்ணப்பம் என பல்வேறு பகுதிகளில் விநியோகம் செய்யப்படுவது, மக்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் அவ்வாறு விண்ணப்பம் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டசபைத் பொதுத் தேர்தலின்போது, திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ.1,000 உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

ஆட்சிக்கு வந்து 8 மாதங்கள் ஆகியும்தேர்தலில் அளித்த வாக்குறுதிப்படி இதுவரை குடும்பத் தலைவிகளுக்கான ரூ.1,000 உரிமைத் தொகையை திமுக அரசு வழங்கவில்லை என்று எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

The government has said that no such application has been submitted as the distribution of family heads with the picture of Chief Minister Stalin has been distributed in various parts of the state as an application for the title, causing confusion among the people.