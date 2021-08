90ஸ் கிட்ஸ்களே.. 'உஷார்'.. அழகான பெண்களின் படம்.. போலி மேட்ரிமோனியல் வெப்சைட்களின் பகீர் காரியம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: திருமணம் ஆகாத 90ஸ் கிட்ஸ்களை குறிவைத்து மோசடியில் இறங்கி உள்ள கும்பல், அழகான பெண்களின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு போலி மேட்ரிமோனியல் வெப்சைட் மூலம் லட்சக்கணக்கில் பணம் சுருட்டி வருகிறது.

இதற்காக மோசடி பெண்களை, திருமணத்துக்காக பதிவு செய்துள்ள ஆண்களுடன் செல்போனில் பேச வைத்து 'அவசரம்' என்ற பெயரில் பணம் பறிக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளது.

இன்றைய சூழலில் 30 வயதை கடந்த ஆண்கள் பலர் தங்களுக்கு ஏற்ற வரன் கிடைக்காமல் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பல சமூகங்களில் 10 வருட வித்தியாசத்தில் தான் பெண்கள் கிடைக்கிறார்கள். சில சமூகத்தில் பெண் குழந்தைகள் அதிகம் இல்லாத காரணத்தால், திருமண வயதை கடந்து பலர் தவித்து வருகிறார்கள்.

