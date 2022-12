அது 18 கேரட் தங்கம்யா.. உலகக் கோப்பையை நீங்க எப்படி தொடலாம்? சர்ச்சையில் சால்ட் பே..கடுப்பான மெஸ்ஸி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கத்தார் நாட்டில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் அர்ஜென்டினா கோப்பையை வென்ற நிலையில், கொண்டாட்டங்களில் கலந்து கொண்ட துருக்கியைச் சேர்ந்த பிரபல சமையல் கலைஞரான சால்ட் பே கோப்பையை தொட்டதும் வீரர்களின் பதக்கங்களை கடித்ததும் கடும் கண்டனங்களை பெற்று வருகிறது.

22 ஆவது பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா கடந்த 20ஆம் தேதி கத்தாரில் ஆரவாரமாக தொடங்கி நடைபெற்றது. உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 32 அணிகள் இந்த திருவிழாவில் கலந்து கொண்டன.

இறுதியில் நேற்று முன் தினம் இரவு இறுதிப் போட்டியில் பிரான்ஸ் அணியும் அர்ஜென்டினாவும் மல்லு கட்டின. இந்த போட்டியை உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் நேரலையில் கண்டு ரசித்தனர்.

கோவைனா கெத்து.. முகாமிட்ட இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள்! 32 ஆண்டுக்கு பின் நடக்கும் ரஞ்சி கோப்பை போட்டி

English summary

After Argentina won the World Cup in Qatar, famous Turkish chef Salt Bae, who attended the celebration, has been criticized for touching the trophy and biting the players' medals.