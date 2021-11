மேடம் போற உசுரு மழைலயே போட்டும்..! ஆனா சுந்தர் சி சாரை..? குஷ்புவுக்கு ரசிகரின் வேண்டுகோள்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க. ஆனால் சுந்தர் சி கிட்ட சொல்லி அரண்மனை 4 வேண்டாம்னு சொல்லுங்கள். போற உசுரு மழைலயே போகட்டும் என ரணகளத்திலும் நெட்டிசன்கள் கலகலப்பாக குஷ்புவுக்கு ட்வீட் போட்டுள்ளனர்.

நடன இயக்குநரும் நடிகருமான ராகவா லாரன்ஸின் காஞ்சனா படம் பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 என வந்ததை போல் இயக்குநரும் நடிகருமான சுந்தர் சியின் அரண்மனை படம் பார்ட் 1, பார்ட் 2 என வந்த நிலையில் கடந்த வாரம் அரண்மனை 3 வெளியானது.

இதில் சுந்தர் சி, ஆர்யா, ஆண்டிரியா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தில் அரண்மனை முதல் பார்ட்டை போல் வெயிட்டான கதை இல்லை என ரசிகர்கள் கருதுகிறார்கள்.

Fan tweets Khushbu that request her husband not to take Aranmanai 4. If there is fate to die, then we will die in this rain itself.