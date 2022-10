கடன் வாங்காமல் குடும்ப தேவைகளை சமாளிக்க.. நிதிஅமைச்சர் பிடிஆர் சொல்லும் அட்வைஸ்! இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உலக சிக்கன நாளையொட்டி தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளதோடு, தமிழக மக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோளையும் விடுத்துள்ளார்.

உலக சிக்கன நாள் நாளை (அக்டோபர் 30ஆம் தேதி) கொண்டாடப்படுகிறது. அதையொட்டி தமிழக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வாழ்த்துச் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், ஒவ்வொருவரும் தம்முடைய வருவாயில், ஒரு பகுதியை பாதுகாப்பான வழியில் சேமிப்பது சிறந்தது, முதலீடு செய்த பணத்தை தக்க தருணத்தில் திரும்பப் பெற முடியும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அஞ்சலகங்களில் சிறுசேமிப்பு திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது மிகவும் பாதுகாப்பானது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

In a message issued by Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan on the occasion of the World savings Day, he has requested all the people of Tamil Nadu to invest in small savings schemes.